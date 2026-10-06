Francia, veta di stendere i panni: “Non siamo a Napoli”, Puca replica: “Vi perdete parecchio”

“No, non siamo a Napoli!”, con tanto di punto esclamativo per sottolineare le differenze. Il virgolettato è a firma di Remi Berthoux, sindaco di Ville de Thizy les Bourgs, un piccolo comune francese a 70 km da Lione. Il motivo: il divieto di stendere il bucato fuori casa per il decoro urbano.

Una misura per la quale il capoluogo partenopeo è stato preso dal primo cittadino transalpino come esempio negativo. Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore all’immagine della città di Palazzo San Giacomo, Carlo Puca: “’È vero, non siete a Napoli e vi perdete parecchio”.

Francia, vieta i panni stesi: “Non siamo a Napoli!”. Puca: “Vi perdete parecchio”

L’esponente della Giunta ha sentito di dover intervenire contro l’immagine stereotipata della città e l’ha fatto tramite un post sulla propria pagina Facebook. “Napoli – ha scritto – non è un’etichetta da brandire per marcare le distanze. È una metropoli di oltre due millenni di storia, arte, musica, cucina, filosofia, e sì, anche di lenzuola stese al sole”. Non è mancata una battuta: “Cose che, tra l’altro, asciugano benissimo e a costo ambientale zero”, ha concluso Puca.