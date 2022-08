Tragedia in un locale di Latina, Francesca Testana muore a causa di un malore improvviso. Aveva 26 anni ed è deceduta mentre era in una discoteca insieme ad alcuni amici per una serata di divertimento.

Tragedia in discoteca, Francesca muore a 26 anni

Il dramma è avvenuto intorno all’1.30 nel disco pub El Paso di via Missiroli alle porte del capoluogo pontino. Secondo le prime informazioni a disposizione, la giovane che era residente ad Aprilia ed era madre di una bambina e di un bambino, è deceduta a seguito di un arresto cardiaco, così come refertato dal personale medico intervenuto sul posto.

L’allarme è stato immediato ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri di Latina per effettuare i primi accertamenti e raccogliere le prime testimonianze. Ora la salma della 26enne è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che disporrà ora gli accertamenti necessari a chiarire le cause della morte.