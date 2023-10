Il Giugliano torna a smuovere la classifica. Vincenzo Ascione, al momento scelto per sostituire l’esonerato Di Napoli, ottiene un pari con la Virtus Francavilla.

I padroni di casa passano in vantaggio su una punizione calciata da Giovinco. Nella frazione, però, un ottimo Russo tiene in vita i Tigrotti, che riescono anche a trovare il pareggio. Questa volta è De Sena a siglare la rete su calcio piazzato. Allo Stadio Giovanni Paolo II termina 1-1.

Francavilla Giugliano

Vincenzo Ascione schiera il 3-4-1-2: Russo tra i pali; in difesa il terzetto composto da Berman-Scognamiglio-Caldore. Mentre, Rondinella, Vogiatzis, il capitano Gladestony e Yabre formano la linea del centrocampo del Giugliano. In attacco, presente il totem De Sena-Esposito.

La prima grande occasione ce l’ha la Virtus Francavilla al 4’: Artistico supera Russo, ma a porta vuota spedisce la palla fuori. In un primo tempo di poco emozioni e con ritmi molto bassi, al 27esimo, è il club pugliese a farsi nuovamente avanti. Giovinco cerca il tap in vincente, questa volta però il portiere del Giugliano non si fa trovare impreparato. Ma il numero 90 riesce a trovare il vantaggio sullo scadere grazie ad una punizione perfetta. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

Inizia il secondo tempo arriva subito il primo squillo della Virtus Francavilla: De Marino tira una botta da fuori area, ma Russo risponde con una super parata. Qualche minuto dopo, il portiere del Giugliano si rende ancora protagonista, con un ottimo intervento sul colpo di testa di Artistico. E proprio come il loro estremo difensore, i Tigrotti reagiscono e non mollano, trovando così il pari, al 64’, su una punizione perfetta di Carmine De Sena. Nel finale, nonostante la stanchezza, la gara diventa molto calda e a entrambe le squadre arrivano occasioni importanti, ma il match termina in pareggio.

Nuovo allenatore del Giugliano