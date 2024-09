Una frana causata probabilmente dalle intense piogge. Acqua e detriti provenienti dal Monte Pendolo hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la strada statale per Agerola.

Frana dal Monte Pendolo a Gragnano, quattro strade interrotte: evacuate 5 famiglie

Nonostante la gravità della situazione, fortunatamente non si registrano né feriti né danni rilevanti alle abitazioni o veicoli. Le strade coinvolte sono state temporaneamente chiuse al traffico, mentre Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono al lavoro per ripristinare la viabilità e monitorare eventuali rischi di ulteriori smottamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare e i militati della stazione di Sant’Antonio Abate per gli accertamenti del caso.

In via precauzionale, il sindaco di Gragnano ha emesso un’ordinanza di evacuazione per 20 persone, appartenenti a cinque famiglie residenti nelle aree più colpite, in particolare su Via Piana e Via Sanzano. Le autorità mantengono alta l’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche e sulle operazioni di messa in sicurezza.