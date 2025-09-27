Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 26 settembre, a Bacoli, dove parte di un costone è improvvisamente franata sulla carreggiata di via Scalandrone, l’arteria che collega il comune flegreo con Pozzuoli.

Frana costone a Bacoli, paura in via Scalandrone: strada chiusa

Il cedimento si è verificato poco dopo le 19: in pochi secondi terreno, sterpaglie e detriti hanno invaso la strada, rendendola impraticabile e creando grande apprensione tra i residenti e gli automobilisti. Fortunatamente, al momento del crollo nessun veicolo si trovava a transitare in quel punto e non si registrano feriti.

Sul luogo sono rapidamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Bacoli che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a disporre l’immediata chiusura del tratto interessato, in attesa delle verifiche tecniche. La strada resterà interdetta al traffico fino a quando non saranno completati i sopralluoghi e gli interventi di rimozione dei detriti.