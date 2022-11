Il bilancio provvisorio dei dispersi sale a otto persone. Mancano, infatti, all’appello una coppia di Casamicciola Terme, dove si sono verificati i danni più gravi in seguito al maltempo che sta flagellando in queste ore l’Isola di Ischia: si tratta di un ragazzo e una ragazza di 25 e 26 anni. A darne notizia è Il Mattino.

Frana a Ischia, ci sono tre famiglie disperse: si temono 8 morti

Questa mattina una frana ha completamente travolto alcune abitazioni di via Celario e perfino auto in sosta, trascinandole fino a mare. Attualmente non si trovano almeno tre famiglie: una composta da marito, moglie e due figli; un’altra da una donna e sua figlia di 15 mesi. E infine la coppia di giovani.

Case allagate nei primi piani, fango nelle strade, auto trascinate via. Impraticabile il porto a causa del mare agitato e del forte vento. Alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco sono giunte decine e decine di segnalazioni, con gli operatori al lavoro sul posto. Allertata anche la prefettura di Napoli.

Uomo salvato

Un uomo è stato travolto dall’alluvione, ma per fortuna è stato recuperato e salvato dai soccorritori. Si tratta di un idraulico che si stava recando in un terreno di sua proprietà per verificare danni.

“Territorio fragile, frane sono una costante”

L’eurodeputato Giosi Ferrandino, già sindaco di Casamicciola, che si trova sul posto dichiara che “purtroppo dal 1910 al 2009 ad oggi, le frane sono una costante data la fragilità estrema del territorio nell’area di Casamicciola accentuata anche da fenomeni sismici e terremoti. Purtroppo i fondi stanziati dallo Stato per effettuare una rigorosa manutenzione delle antiche e validissime opere di contenimento delle frane, sono sempre stati insufficienti alla bisogna”.