Hanno forzato la porta di un’abitazione e appiccato un incendio. È accaduto a Crispano nel rione IACP dove si sono vissuti veri e propri attimi di terrore.

Appiccano incendio in un appartamento a Crispano

All’interno dell’appartamento non c’era nessuno. I residenti erano fuori per la vigilia di Natale. L’appartamento ha subito gravi danni. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per le indagini del caso. Non è ancora chiara la matrice dell’incendio. I militari dell’arma sono a lavoro per identificare gli ignoti che hanno appiccato l’incendio.