Forza Azzurra: “Sostegno al Sindaco, ma serve unità in maggioranza“

“In relazione agli eventi verificatisi nell’ultimo Consiglio comunale, così come ad alcune defaillance precedenti, preferiamo non tornare sull’argomento, augurandoci che questa amministrazione possa finalmente decollare”. A dichiararlo è il gruppo consiliare Forza azzurra per Aversa attraverso una nota.

“Il nostro gruppo ribadisce la sua posizione: continueremo a prendere le distanze da qualsiasi provvedimento che non sia pienamente condiviso da tutte le forze di maggioranza. Riteniamo imprescindibile che ogni decisione amministrativa nasca da una condivisione totale e persegua il superiore interesse della comunità”, proseguono.

“Confermiamo la nostra piena fiducia al Sindaco, condividendo e sostenendo le dichiarazioni fatte nella conferenza stampa di fine anno. Quei “vecchi e beceri” modi di fare politica, denunciati dal Sindaco, rappresentano quanto di più distante dalla buona politica e sono spesso la causa del distacco dei cittadini dalle istituzioni”, aggiungono da Forza Azzurra.

“Dal primo giorno di mandato, il Sindaco ha portato avanti un approccio improntato a trasparenza e concretezza, un metodo che il nostro gruppo sostiene con convinzione. Per questo, ci appelliamo al buonsenso di tutti, affinché vengano applicate le regole della buona politica attraverso strumenti istituzionali quali l’interpartitico, il pre-consiglio e il pre-giunta. Questi passaggi sono indispensabili per raggiungere una coesione interna necessaria a garantire il buon governo e per rispondere con efficacia alle esigenze quotidiane dei cittadini”, sottolineano.

“L’obiettivo comune deve rimanere quello del pieno raggiungimento del programma elettorale, nell’esclusivo interesse della comunità e non di singoli individui.

Infine, accogliamo favorevolmente la richiesta del Sindaco di procedere alla rimodulazione delle deleghe assessoriali. Questo provvedimento, che auspichiamo sia preso ad horas, rappresenta un’opportunità strategica per migliorare l’efficienza amministrativa e rendere più incisivo e proficuo il lavoro della Giunta, potenziando gli interventi nei settori chiave”, concludono.