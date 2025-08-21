Formia, pranzo con insalata di tonno finisce in dramma: 10 napoletani intossicati

Doveva essere una giornata di relax tra sole e mare, ma si è trasformata in un pomeriggio da incubo per dieci villeggianti napoletani in vacanza sul litorale di Formia. Sei donne e quattro uomini, tutti di età compresa tra i 50 e i 60 anni, sono finiti in ospedale dopo aver consumato un’insalata di tonno nel ristorante di un noto stabilimento balneare.

Formia, pranzo con insalata di tonno finisce in dramma: 10 napoletani

L’allarme è scattato poco dopo le 16.30, quando una delle donne ha accusato improvvisamente forti dolori addominali e si è accasciata a terra, svenendo sotto gli occhi dei presenti. Nel giro di pochi minuti anche gli altri commensali hanno iniziato a manifestare gli stessi sintomi, tipici di un’intossicazione alimentare.

Sul lungomare di Gianola sono giunte in pochi istanti ambulanze del 118, auto dei carabinieri della Compagnia di Formia, i militari dei Nas di Latina e ispettori dell’Asl. Sei delle persone colpite sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, mentre le altre quattro hanno raggiunto il nosocomio con mezzi propri. Tutti i pazienti sono stati ricoverati in osservazione: le loro condizioni, secondo fonti sanitarie, non sarebbero gravi.

Le indagini

Nel frattempo i carabinieri e i tecnici dell’Asl hanno avviato immediati controlli, sequestrando campioni della pietanza sospetta per sottoporli ad analisi di laboratorio. Ispezionata anche la cucina del lido, per verificare se il pesce fosse stato conservato in maniera non corretta o se il problema fosse legato alla catena di fornitura. Al momento sembra esclusa l’ipotesi di botulismo, anche se i risultati delle analisi saranno decisivi per chiarire le cause dell’accaduto.