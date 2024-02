Se la manifestazione a Roma venerdì non è servita a sbloccare i fondi e a incontrare esponenti del ministero della Coesione o di Palazzo Chigi, non resta che puntare alla presidenza della Repubblica.

Fondi per la Campania, De Luca chiede incontro con presidente Mattarella

Dopo la protesta e le tensioni di Roma il Presidente della Regione Vincenzo De Luca torna sul mancato sblocco dei fondi di sviluppo e coesione destinati alla Campania. Il governatore scrive sui social e chiede di essere ricevuto, con una delegazione di sindaci, dal Presidente della Repubblica Mattarella per spiegare le ragioni della battaglia.

“Sblocco dei fondi “Fsc” per il Sud, per i Comuni, per le infrastrutture, per i Campi Flegrei, per la cultura. Chiederemo un incontro al Presidente della Repubblica. Chiederemo di essere ricevuti con una delegazione di sindaci per spiegare le ragioni di questa battaglia”, scrive il presidente campano.

Ormai tra De Luca e governo è scontro aperto. E il livello di discussione ha oltrepassato il garbo istituzionale tra il presidente e la premier Meloni. Intanto De Luca ribadisce che la richiesta principale è lo sblocco dei fondi di sviluppo e coesione.