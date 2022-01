Hanno preso “in prestito” l’auto della Polizia Municipale per farsi un giro e filmare la bravata sui social. Poi hanno riportato la macchina indietro. E’ successo a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta.

San Felice a Cancello, prendono l’auto della Municipale per farsi un giro: denunciati due minorenni

I protagonisti della vicenda – secondo EdizioneCaserta – sono due minorenni di 17 anni, G.P. e B.O. Questa mattina, nel centro del paese, hanno deciso di concedersi un momento di gloria rubando la macchina dei vigili urbani all’esterno del palazzo comunale.

Hanno fatto un giro, sono arrivati fino alla montagna di San Michele, e poi hanno riportato l’auto indietro. Il furto però non è passato inosservato. I caschi bianchi, non appena hanno notato l’assenza del veicolo, hanno subito fatto scattare le ricerche. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Stazione. I due ragazzini sono stati condotti presso la caserma di via Napoli.

Adesso sui due 17enni, entrambi di San Felice a Cancello, pende l‘accusa di furto aggravato e ne dovranno rispondere in sede penale. Una volta ascoltati, hanno ammesso di aver commesso un’azione sconsiderata per puro divertimento, con l’aggravante, tra l’altro, di non avere neanche la patente. Un’alzata di testa che probabilmente gli costerà cara.