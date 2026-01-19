Folle inseguimento da Villaricca a Scampia: 26enne arrestato, nello zaino “kit” per rubare auto

Notte di tensione tra Villaricca e Scampia, nell’area nord di Napoli. I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per resistenza il 26enne Alessandro Russo, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un inseguimento di circa 6 chilometri tra manovre pericolose e strade percorse contromano.

L’alt ignorato vicino al McDonald’s: parte l’inseguimento

Tutto è iniziato a Villaricca, nonostante la pioggia battente. Una pattuglia dell’Arma ha notato un’auto ferma ma con il motore acceso nei pressi del McDonald’s. A bordo della Toyota Aygo c’erano tre persone. Alla vista dei militari, il conducente è partito improvvisamente, ignorando l’alt e rischiando anche di investire un passante. Da lì è scattato l’inseguimento: una corsa ad alta velocità tra manovre spericolate e tratti percorsi contromano, mettendo in pericolo automobilisti e pedoni.

La fuga è proseguita per diversi chilometri, fino a raggiungere Scampia, nel rione Don Guanella. Qui, in via Labriola, i fuggitivi hanno abbandonato l’auto e hanno tentato di scappare a piedi. I carabinieri sono riusciti però a bloccare il 26enne, che è stato arrestato. Gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce: è partita la caccia ai complici.

Nello zaino centraline e flex: sospetto furti d’auto

Durante i controlli, nel suo zaino i militari hanno trovato centraline elettroniche, flex e altro materiale, ritenuto dagli investigatori compatibile con i furti d’auto. Il materiale è stato sequestrato per gli accertamenti. La Toyota Aygo utilizzata per la fuga è stata sequestrata. Le indagini proseguono per identificare gli altri due componenti del gruppo.