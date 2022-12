Scontro mortale sulla strada provinciale 95 tra Cerignola a Candela, in provincia di Foggia. Due ragazzi di 18 anni sono morti dopo aver perso il controllo dell’auto.

Foggia, con l’auto contro un albero: muoiono due 18enni

I due, secondo una primissima ricostruzione, erano a bordo di una Ford Fusion quando improvvisamente il conducente ha perso il controllo del veicolo ed andato a sbattere contro un albero. I due giovanissimi sono morti sul colpo.

Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco e gli operatori del 118 di Zapponeta. Sul luogo dell’incidente è giunto anche l’elisoccorso ma per i due non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine indagano per chiarire le cause dello schianto che potrebbero essere state l’alta velocità, o un randagio che ha tagliato loro la strada, o un malore del conducente. Non si esclude al momento nessuna pista.