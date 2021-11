Focolaio Covid alla scuola dell’infanzia Montessori di Mugnano, sita in via Madonna delle Grazie: contagiati sette bambini e un assistente.

Focolaio Covid alla Montessori di Mugnano, la scuola parificata per l’infanzia in via Madonna delle Grazie: risultano contagiati sette bambini e un assistente.

Come riporta “Il Mattino”, la scuola resterà chiusa per la sanificazione dei locali fino alla prossima settimana, probabilmente fino a martedì o mercoledi. Dovranno sottoporsi al tampone il personale amministrativo, le maestre e gli altri bambini.

Secondo le prime informazioni, per una solo classe non sarebbe stata disposta la chiusura, poiché i locali non sarebbero vicini a quelli in cui si è verificato il focolaio.