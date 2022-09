“Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso”. L’ex grillino Alessandro Di Battista non risparmia dure critiche al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, uscito sconfitto alle Politiche 2022.

Flop Di Maio, Di Battista: “Prendi una laurea, Luigi. Stai lontano dalla politica”

Il neonato Impegno Civico, nato dalla scissione con Il Movimento Cinque Stelle, si è fermato sotto l’1% a livello nazionale. Mentre all’uninominale a Napoli Di Maio ha perso la sfida contro Sergio Costa (M5s) che porta a casa il 39,72% dei consensi. 67.936 i voti andati all’ex ministro dell’Ambiente, un distacco di oltre 20mila voti in più rispetto a quelli presi dall’ex grillino.

“Per Luigi non provo alcuna gioia, mi dispiace anche un po’ per lui, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso”, commenta Dibba l’esito negativa della candidatura dell’inquilino della Farnesina. “Non mi va di infierire non deve essere facile, ma serva di lezione a tutti quelli che pensano di poter cambiare opinione in quattro e quattr’otto“, aggiunge l’ex 5s.

Per l’ex compagno di battaglie, Di Maio “ha allontanato persone che gli volevano bene in maniera disinteressata”. Il consiglio che Dibba si sente di dare a “Gigino” è quello di “tenersi fuori dal mondo della politica, di non fare chissà quali disamine del voto, di studiare, di prendersi una laurea, perché c’è vita anche fuori dai palazzi”.