Tragedia in casa a San Martino a Pontorme, provincia di Firenze, dove un bambino di 9 anni è deceduto a seguito di un malore improvviso. Il piccolo è morto davanti agli occhi impotenti dei genitori.

Malore killer, muore in casa davanti ai genitori

“Nessuna patologia”, raccontano la mamma e il papà. Giovedì sera aveva accusato alcuni sintomi, poi il giorno dopo le condizioni si sono aggravate e i genitori hanno richiesto l’intervento del soccorso medico.

Purtroppo quando i soccorsi sono giunti sul posto non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso, ma ormai era già troppo tardi. I medici hanno provato con un massaggio cardiaco durato diversi minuti ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Ora tutti chiedono la verità, chiedono di sapere come e perché è morto il piccolo. Il corpo del bambino è stato affidato alla squadra di Medicina legale di Firenze: sarà fatta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.