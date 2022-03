Fioretta Mari, nome d’arte di Fioretta Manetti, è un’attrice, insegnante, direttrice artistica e regista teatrale italiana, nota al pubblico prettamente per essere stata la docente di dizione e recitazione degli allievi del programma televisivo Amici. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Fioretta Mari: chi è, età, film

Fioretta Mari è nata il 19 luglio 1942, sotto il segno del Cancro. Ha 79 anni ed è nata da padre fiorentino e madre siciliana.

La sua carriera di attrice inizia prestissimo, riuscendo ad ottenere collaborazioni con grandi attori teatrali e cinematografici quali Turi Ferro, Oreste Lionello, Vittorio Gassmann, Jean Louis Barrault, Madeleine Renaud, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e altri ancora.

Raggiunge la fama grazie ai suoi spettacoli teatrali, più di 150, nelle più importanti città del mondo.

Fioretta Mari: Amici, scuola di recitazione

Un ruolo che le consente di farsi conoscere dal grande pubblico, specialmente quello televisivo è quello di insegnante di dizione e recitazione all’interno del programma tv Amici di Maria De Filippi.

Il 21 maggio 2004, ha ricevuto il Premio Internazionale Bonifacio VIII (II edizione), dall’Accademia Bonifaciana di Anagni e il 24 luglio 2010 è stata premiata ad Alghero con il Grand Prix Corallo Città di Alghero per la sua attività di attrice.

Nel settembre 2010, diventa direttrice artistica della ArtAcademy Carrara (Accademia Nazionale dei Mestieri dello Spettacolo), una nuova talent academy che si prefigge l’obiettivo di formare nuovi talenti.

Dal 2009, insegna presso lo Strasberg Institute di New York, dove ha portato il metodo d’insegnamento della Commedia dell’arte.

Fioretta Mari: marito, figlia

Fioretta è stata legata al cantante Armando De Razza, da cui ha avuto una figlia, Ida Elena.

Fioretta Mari: incidente

Mentre si trovava sul set del film Al posto Tuo, uscito sul grande schermo nel 2016, Fioretta Mari è stata coinvolta in un brutto incidente: durante una giornata di riprese, una botola era coperta da una telo e l’ex prof di Amici non ha percepito che ci fosse un dissesto del terreno, cadendo nel cunicolo. Trasportata in ospedale per un trauma cranico, ha trascorso qualche ora in coma per poi fortunatamente riprendersi a pieno.

Fioretta Mari: Instagram

Fioretta ha un suo profilo Instagram, seguito da circa 5mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.