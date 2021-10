Fiocco azzurro per Mertens e la moglie Kat: la coppia ha annunciato sui social di aspettare un bimbo. Si tratta del primo figlio per l’attaccante del Napoli, molto emozionato per la lieta notizia.

Fiocco azzurro in casa Mertens

“I nostri cuori stanno esplodendo di gioia ora che diamo il benvenuto al nostro piccolo ragazzo napoletano”: questo è il messaggio pubblicato da Dries Mertens su Instagram per annunciare lo stato interessante della compagna, Kat Kherkhofs, accompagnato da un video molto simpatico in cui vengono descritti i vari frangenti della gravidanza, in atto da 18 settimane. L’arrivo del piccolo è previsto per il prossimo marzo.

Dalla notizia della certezza di essere incinta, dopo aver fatto il test, fino all’ecografia; le immagini alla fine della clip mostrano, infatti, come nel corso dell’estate la coppia abbia ricevuto i complimenti da parte di amici e affetti più cari.

In arrivo un “baby Ciro”

L’attaccante del Napoli sarà padre per la prima volta: suo figlio nascerà nella città che ama. “I nostri cuori stanno esplodendo di gioia ora che diamo il benvenuto al nostro piccolo ragazzo napoletano” scrive il campione sui social.

Ancora da scegliere il nome per il piccolo: secondo alcuni, una delle opzioni plausibili potrebbe essere Ciro, attribuito dai tifosi a Dries Mertens da quando gioca nel Napoli. Uno dei più comuni sul territorio, scelto per l’attaccante proprio per sottolineare il suo amore per la città partenopea.