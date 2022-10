Finti matrimoni a Napoli, arrestata anche la fidanzata di un noto calciatore

Nella banda che organizzava finti matrimoni tra italiani e stranieri per garantire agli extracomunitari il conseguimento della cittadinanza italiana è finita anche Anna Varlese, 25enne della provincia di Caserta.

Finti matrimoni: arrestata anche la fidanzata di un calciatore

La giovane era stata già arrestata per traffico di droga meno di un anno fa insieme al calciatore napoletano Marco Liccardi, che ha militato in formazioni campane in serie D e in Eccellenza. I due, infatti, lo scorso giugno, erano stati intercettati all’aeroporto di Zurigo con 20 chili di eroina nascosti nei bagagli, acquistata in Sud Africa e diretta ad Amsterdam, meta finale del viaggio.

18 arresti dei carabinieri: i nomi

L’operazione è scattata nella notte, tra le province di Napoli, Milano, Caserta e Bergamo. Nell’ordinanza eseguita dai carabinieri della Compagnia di Caserta, firmata dal gip di Napoli al termine di indagini della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea è stato disposto il carcere per Matilde Macciocchi, 61 anni, capo della gang, Gennaro Di Dato, 64 anni, Nabil El Hazmi, 40 anni, Hisham Metrache, 40 anni, e Antonietta Noletto, 55 anni.

Agli arresti domiciliari, invece sono finiti, Eddine Faize Badr, 33 anni, Houite El Hadi, 58 anni, Karima El Hariri, 34 anni, Luisa Maiello, 73 anni, Angelica Loffredo, 28 anni, Pia Martina Rea, 22 anni, Errica Russo, 21 anni, Francesca Riccardi Catino, 29 anni, Jessica Riccardi Catino, 27 anni, Anna Varlese e Antonella Nardelli, 33 anni; disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, infine, per Rosa Pace, 29 anni, e Maria Mugnano, 21 anni. La banda intascava fino a 6500 euro per ogni certificato.