Finti finanzieri entrano in casa e saccheggiano un appartamento fingendo una perquisizione. E’ quanto accaduto in provincia di Napoli, precisamente a Somma Vesuviana.

Finti finanzieri in provincia di Napoli: rapinano una famiglia con la tecnica della perquisizione

Al momento sono due gli episodi denunciati e non si esclude che ad agire sia la stessa banda. Il primo episodio in via Imbriani, nel centro di Napoli. In questa circostanza una banda composta da finti uomini delle Fiamme Gialle aveva portato via 1500 euro in contanti e gioielli per 3500 euro.

Ieri, invece, nella notte tra il 24 e il 25 aprile, i malviventi hanno agito a Somma Vesuviana, in via Santa Maria delle Grazie a Palmentole. Hanno bussato alla porta e hanno intimato di aprire fingendo una perquisizione su ordine della magistratura. Si sono fatti così consegnare gioielli, denaro e una pistola legalmente detenuta.

Come si presentano

I criminali erano in cinque e sono arrivati a bordo di un’Alfa Romeo 147 blu scuro, molto simile a quella usata dalle forze dell’ordine, con tanto di lampeggiante montato sul tettuccio. Erano armati, avevano palette analoghe a quelle della Guardia di Finanza e delle pettorine. Difficile, a prima vista, distinguerli da veri militari della Gdf. Presi alla sprovvista, le vittime hanno aperto la porta di ingresso e hanno assistito alla banda che metteva a soqquadro la casa.