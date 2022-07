“Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso”. A parlare, intervistato dal Messaggero, è Alex Nuccetelli, classe 1977, il più importante pr romano, amico della coppia.

Totti-Blasi, come è iniziato e come è finito tutto

Fu lui, 20 anni fa, a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti. “Eravamo in una sala hobby della casa della mamma di Francesco. Eravamo tanti amici, passavamo il tempo tra calcio balilla e biliardo”, racconta Nuccetelli.

“Stavo giocando proprio a biliardo con Francesco, quando in tv ci fu l’edizione serale di Passaparola – aggiunge -. Inquadrarono Ilary e lui mi disse: “Aò, non puoi capire quanto mi piace la letterina romana, me la sposerei”. Io gli risposi: “Ma la conosco, faceva serate anche con me”. Lui mi disse che non mi credeva, fatalità quella sera c’era anche Silvia, la sorella di Ilary. Le chiesi: “Non è vero, Silvia, che io conosco la letterina?”, “certo che la conosci” rispose lei. E da quel momento è iniziato tutto, li ho fatti incontrare”.

Tra i due, però, non ci fu il cosiddetto “colpo di fulmine”. Almeno da parte di Ilary. “All’inizio Ilary, che lavorava a Milano, si tirò indietro, era fidanzata con un modello. Poi la storia con questo modello finì e dopo due mesi diede il primo bacio a Francesco. Sa quando è successo? Derby vinto dalla Roma all’Olimpico, Totti mostra la maglietta con scritto “sei unica”. Era per Ilary. Lei era in tribuna d’onore, capì che stava succedendo qualcosa di importante”, racconta il pr al Messaggero.

La nuova compagna di Totti

Dopo 17 anni di matrimonio la relazione tra Francesco Totti e Ilari Blasi giunge al capolinea. E già si parla di una nuova fidanzata del Pupone: Noemi Bocchi. Ma come si sono conosciuti i due? “Erano a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di Padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui. E sì, è vero, c’è una somiglianza tra Ilary e Noemi, sono due bellissime donne entrambe, non si può negarlo”, conclude Nuccetelli.

La nuova fiamma di Ilary Blasi

Anche Ilary Blasi avrebbe trovato un nuovo compagno, con il quale starebbe insieme da tempo. Ma chi è il misterioso uomo che ha conquistato il cuore della ex letterina? Secondo alcuni rumors, la conduttrice Mediaset avrebbe perso la testa per “un aitante giovane” frequentato durante le trasferte milanesi per condurre “L’Isola dei Famosi”. Tra i nomi più chiacchierati, c’è quello dell’attore Luca Marinelli. Fino ad oggi, però, l’attore non ha mai confermato né smentito il gossip. Lo aveva fatto Ilary Blasi a Verissimo che aveva parlato di “accanimento mediato”, sottolineando di non conoscere Marinelli. Al momento, quindi, non si conosce chi sia il nuovo compagno di Ilary, il cui nome resta avvolto nel mistero, sebbene in molti – soprattutto persone vicine alla coppia – confermino che l’ex letterina abbia ritrovato l’amore.