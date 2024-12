Finale X Factor 2024 a Napoli: attesi stasera 16mila spettatori, scatta l’ordinanza del Comune

In vista della finale di X-Factor 2024, il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e Tetrapak dalle 12 di giovedì 5 dicembre fino al termine dell’evento, venerdì 6 dicembre, in Piazza del Plebiscito e nelle aree limitrofe.

Finale X Factor 2024 a Napoli: attesi stasera 16mila spettatori, i divieti messi in campo dal Comune

Sarà consentita la vendita solo in bicchieri di plastica leggera o carta, per garantire la sicurezza pubblica. Chiunque violi l’ordinanza rischia sanzioni amministrative tra i 25 e i 500 euro.

L’evento, che per la prima volta si svolgerà in una piazza pubblica, vedrà sul palco ospiti d’eccezione come Robbie Williams e Gigi D’Alessio, oltre alle esibizioni dei giudici Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. La serata sarà presentata da Giorgia.

Piazza del Plebiscito si prepara ad accogliere questa sera circa 16.000 spettatori per la finale di X Factor 2024, un evento che si preannuncia ricco di emozioni. A partire dalle 21, in diretta su Sky, in streaming su Now e in simulcast su TV8, si sfideranno i quattro finalisti rimasti in gara: Lorenzo Salvetti, Mimì, I Patagarri e Les Votives.

La competizione si articolerà in tre manche. La prima, intitolata “My Song”, vedrà ciascun artista esibirsi con un brano rappresentativo: Lorenzo porterà “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta, Mimì interpreterà “Because The Night” di Patti Smith, I Patagarri proporranno “Cam-Camini'” da Mary Poppins, e i Les Votives rivisiteranno “Someone Like You” di Adele. La seconda manche prevede i Best Of, con energici medley che riassumeranno i percorsi artistici dei finalisti, mentre nella terza e ultima manche gli artisti eseguiranno i propri inediti. Il vincitore sarà proclamato al termine della serata con la busta contenente il verdetto finale.