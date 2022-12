50 euro per partecipare a un evento esclusivo con Chiara Ferragni e scattare un selfie con la famosa influencer. E’ l’iniziativa promossa a Palermo, nella profumeria di via Principe di Belmonte dove la moglie di Fedez ha lanciato la sua nuova linea di cosmetici.

Chiara Ferragni, 50 euro per scattare un selfie con lei

Così come riporta Palermo Today, la giornata non è era delle migliori. Pioggia e vento si sono abbattute sull’isola. Eppure circa 60 persone hanno sfidato il maltempo per partecipare all’evento glamour organizzato dall’imprenditrice dei social. Soltanto 60 persone che hanno trovato il biglietto fortunato. Oltre al biglietto, però, per entrare, gli acquirenti dovevano affrontare una spesa minima di 50 euro.

In cambio, i 60 fortunati ottenevano uno o più prodotti della nuova linea di cosmetici lanciati dalla Ferragni e un selfie “esclusivo” con l’influencer. Nessuno ha bucato l’evento, nonostante il prezzo per l’ingresso non fosse poi così basso. La moglie di Fedez ha voluto comunque salutare tutti i giovani accorsi per lei che non sono entrati, affacciandosi dal balcone della profumeria. «Guys, vi volevo ringraziare tantissimo per l’affetto che mi avete donato oggi a Palermo. È bellissimo fare questi eventi.. Vi volevo ringraziare tantissimo. Spero ci siano tante altre occasioni», ha detto l’imprenditrice digitale su Instagram.