Giugliano. È stata un successo la prima giornata della “Fiera del gusto” in via Ripuaria a Giugliano presso la struttura “Luna di Miele Eventi” in località Varcaturo. La kermesse organizzata da Pascarella Food Service, è un evento indirizzato a operatori del settore food come pizzaioli, chef, ristoratori e barman. Oltre 80 espositori coinvolti che hanno fatto partecipare il pubblico presente con degustazioni, proposto novità nell’ambito food e nuovi servizi per la ristorazione.

Pascarella Food Service, l’azienda nata nove anni fa che opera sulle zone di Napoli, Caserta e relative province, con consegne giornaliere con oltre 6000 prodotti a disposizione tra il food e no food, ha raccolto i migliori marchi del settore e puntato l’accento sulle aziende del territorio, per chi desidera applicare nella propria struttura il chilometro zero. Domani seconda e ultima giornata della kermesse in località Varcaturo a Giugliano dalle 10 alle 17.