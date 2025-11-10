Fico a Giugliano: “Campo rom, non ci voltiamo dall’altra parte. Avanti con smaltimento ecoballe”

“Questa è una terra che ha sofferto troppo, ma che merita di rinascere”: esordisce così Roberto Fico a Giugliano nel corso dell’incontro tenutosi ieri a Palazzo Palumbo. Il candidato presidente della Regione ha aperto il suo intervento parlando di ambiente e smaltimento delle ecoballe ribadendo che il percorso avviato da De Luca deve andare avanti.

Tra le varie problematiche che il prossimo governo regionale dovrà affrontare c’è quella relativa al campo rom di via Carrafiello.

Fico accoglie poi l’appello del sindaco D’Alterio relativo alla legge speciale per il Comune di Giugliano.

Necessario, secondo la senatrice Mariolina Castellone, porre attenzione su sanità, trasporti e scuola pubblica.