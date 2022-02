Fiaccolata per ricordare Andrea Pragliola, il giovane deceduto in seguito ad un incidete in sella al suo scooter. Amici, familiari, cittadini e associazioni si sono dati appuntamento e in una marcia hanno pregato per lui, per i giovani e per le vittime della strada. Una morte che ha infranto i cuori di una intera comunità e che ancora una volta si stringe nel dolore al grido di “Andrea Vive”. Una marcia partita dal luogo dello schianto e conclusa nella Parrocchia di San Pio X dove c’è poi stato un momento di preghiera a cui hanno partecipato tutti. Chiesa gremita di giovani in memoria di Andrea e pronti ad intraprendere un percorso di vita nuovo.

Alla manifestazione erano presenti anche altre associazioni a sostegno della comunità e per porre l’accento sulle vite spezzate sull’asfalto.

In molti sono accorsi anche solo per dare sostegno, come una mammavi Casal di Principe che la mattina aveva partecipato all’udienza per suo figlio vittima della strada, ha voluto stare vicino alla famiglia di Andrea.