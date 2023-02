Festival di Sanremo, la scaletta della prima serata: ospiti e cantanti in gara

Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Chiara Ferragni, apriranno questa sera la 73esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse si preannuncia ricca di ospiti e sorprese.

La prima serata vedrà sul palco, come detto, Chiara Ferragni, attesissima coi suoi look e il suo monologo. Ma di cosa parlerà l’imprenditrice digitale? Il contenuto è top secret ma, secondo le indiscrezioni, il monologo verterà sulla maternità. O, meglio, su come la Ferragni riesce a combinare il lavoro da imprenditrice al suo ruolo di mamma. Inoltre, dovrebbe parlare di numerosi temi d’interesse sociale: l’empowerment femminile, gli haters della rete. E le mamme lavoratrici, per l’appunto.

Tra gli ospiti, ci saranno Mahmood e Blanco che canteranno Brividi, ma non solo: Blanco tornerà sul palco da solo per presentare il suo ultimo singolo, L’isola delle rose.