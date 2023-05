Il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi ha firmato un’ordinanza di chiusura scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 29 maggio.

Festeggiamenti Madonna della Pace: scuole chiuse a Giugliano

Dunque per mettere ai cittadini di festeggiare l’evento in sicurezza, il primo cittadino ha disposto la chiusura di tutti gli istituti, anche quelli privati, e sospeso anche tutte le attività amministrative scolastiche.

I festeggiamenti in onore della Madonna della Pace si svolgeranno, sin dalle prime ore del mattino. Come da tradizione, è prevista una funzione religiosa con il Volo dell’Angelo e la successiva uscita del carro con processione liturgica per le vie principali della Città. Al rientro del carro, in piazza Annunziata ci sarà il secondo volo dell’angelo.