Si sta lavorando a un nuovo piano in vista della festa scudetto. Il questore Alessandro Giuliano ha chiesto infatti al sindaco di Napoli e al Prefetto di addottorare alcuni provvedimenti per domani e giovedì, 4 maggio, nell’attesa che si giochi la partita della Lazio contro il Sassuolo (prevista per oggi) e che si decida il nuovo orario del match a Udine (che potrebbe essere anticipata alle 18 e 30).

Festa scudetto a Napoli, nuova maxi isola pedonale e divieti per due giorni

Stavolta l’ordinanza che entrerà in vigore sarà meno restrittiva rispetto a quella emanata domenica scorsa: si va, dunque, verso lo stop alla circolazione di auto e moto in centro dalle 20 e 30 di mercoledì e per tutto il giovedì; sarà probabilmente vietata la vendita di bevande in vetro e lattine e disposto nuovo divieto di sosta entro un raggio di 300 metri dagli ospedali cittadini dalle 17 alle 4 del mattino di entrambi i giorni.

Vietata anche la vendita di fuochi d’artificio, petardi e botti di ogni genere, come già previsto domenica scorsa. Si tratta, al momento, di sole ipotesi che potrebbero essere confermate in giornata. Questa mattina, infatti, il prefetto di Napoli Claudio Palomba presiederà una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura partenopea.

Vertice anche a Udine

Contestualmente si terrà un summit in Prefettura anche a Udine tra il Prefetto Massimo Marchesiello (originario di Marcianise), le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la partita prevista per giovedì.