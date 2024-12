Festa di matrimonio nell’Archivio di Stato a Napoli: è polemica

Un matrimonio celebrato all’interno dell’Archivio di Stato di Napoli, con tanto di cerimonia e festa, ha scatenato un’ondata di polemiche dopo la diffusione delle immagini sui social. La vicenda, avvenuta il 7 dicembre, ha suscitato indignazione, in particolare da parte dei sindacati, che in una nota congiunta hanno chiesto chiarimenti sull’evento. A riportare per primo la notizia è stato il sito Emergenza Cultura, che si occupa di tutela e gestione del patrimonio culturale.

“A Napoli, in Archivio di Stato,” denuncia Emergenza Cultura, “il patrimonio è valorizzato celebrando matrimoni (e non solo) nelle sale storiche.” Al post sui social sono state allegate le foto della cerimonia, che hanno immediatamente fatto il giro del web.

Durissima la replica dei sindacati Cgil-Fp, Cisl-Fp, Confsal Unsa e Uilpa, che in una nota sottolineano come “gli spazi, in particolare il chiostro del Platano, sono risultati insufficienti all’accoglimento di tutti gli invitati che si sono accalcati nei due bracci del chiostro, mettendo a repentaglio il ciclo pittorico cinquecentesco ivi presente.” I sindacati denunciano inoltre che “la wedding planner prevedeva diffusione di fumo artificiale per ‘creare atmosfera’ così come richiesto dallo sposo. Tale diffusione di fumo ha fatto sì che i rilevatori antifumo scattassero continuamente comportando un continuo intervento dei colleghi in conto terzi.”

Anche Francesco Emilio Borrelli, deputato per l’Alleanza Verdi-Sinistra, è intervenuto con fermezza: “Siamo alquanto sbigottiti per quanto accaduto,” ha dichiarato, chiedendo alla direzione dell’Archivio di Stato “non solo se l’evento in questione abbia ottenuto tutti i permessi e i pareri favorevoli affinché potesse svolgersi in questa modalità, ma anche se non si ritenga necessario interrompere qualsiasi forma di evento mondano all’interno dell’Archivio che comporti la mancanza di sicurezza per gli affreschi e i beni monumentali presenti”.