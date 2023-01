Una festa in discoteca per accogliere il nuovo anno. All’interno, però, c’erano mille persone, assembrate sia all’esterno che all’interno del locale che aveva organizzato l’evento senza autorizzazioni.

Festa di fine anno abusiva in discoteca nel Napoletano: interrotta dai poliziotti

A interrompere la festa di Capodanno i poliziotti che hanno controllato una discoteca di via Castellammare a Piazzola a Nola, in provincia di Napoli. Gli operatori hanno scoperto che mancavano le prescrive autorizzazioni per eventi superiori alle 200 unità, pertanto hanno denunciato l’organizzatore dell’evento e il titolare della struttura per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Gli agenti hanno fatto defluire i partecipare verso l’esterno, poi hanno proceduto con il sequestro del locale.