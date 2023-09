C’era anche un po’ di Giugliano alla festa di compleanno di 70 anni del celebre imprenditore della moda, Brunello Cucinelli. Tra i quasi 600 invitati, nomi noti del grande schermo, della moda e dell’intrattenimento compariva anche Leonardo Abbate, dj di fama mondiale, originario del giuglianese, e co-proprietario di una compagnia di produzioni foto e video che si occupa di brands conosciuti in tutto il mondo: da Gucci a Versace, da Victoria Secret a Coca-Cola e Amazon.

Da un paio d’anni l’azienda in cui è subentrato Abbate, la Photobomb Production, realizza anche servizi pubblicitari di Luxottica di cui fa parte il marchio Oliver People, produttore di lenti proprio per Cucinelli.

Festa di 70 anni di Brunello Cucinelli: tra gli invitati anche Leonardo Abbate e il suo cast per la sfilata

L’approdo di Leonardo Abbate alla corte del re del cashmere arriva grazie all’incontro con Carolina Cucinelli, figlia dello stilista. I due si sono conosciuti su un set a Los Angeles, città in cui si è stabilito Abbate, e dopo aver instaurato un grande rapporto di amicizia, i Cucinelli si sono affidati all’agenzia del producer per i casting di modelli e modelle e nell’organizzazione della sfilata per l’evento a Solomeo, borgo umbro riportato al suo antico splendore da Brunello Cucinelli dove oggi sorge l’omonima azienda.

La serata è stata aperta da una sfilata di 70 modelli e modelle che hanno percorso le scale dell’anfiteatro protetto a vista da una enorme riproduzione del busto dell’imperatore Adriano, uno dei più grandi riferimenti di Cucinelli. Il défilé, aperto da Bianca Balti e chiuso da Eva Herzigova, ha portato in scena le sue eleganti creazioni. Subito dopo l’ingresso del protagonista emozionato e “perennemente grato” alla vita, ai “genitori che non ci sono più”, alle sue umili origini, a chi gli lo affianca ogni giorno.

Al party erano presenti tantissime celebrità, tra cui Patrick Dempsey, Vanessa Kirby, Alessandra Mastronardi, David Gandy, Olivia Palermo, Ashley Park, Isabel Goulart, Mark Vanderloo, Martha Stewart e tanti altri. Leonardo Abbate era presente non solo come invitato ma anche come curatore, consulente e organizzatore dei modelli e delle modelle procurati dalla sua compagnia. La serata è stata resa memorabile grazie agli scatti del celebre fotografo, Gavin Bond.