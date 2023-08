Ennesimo episodio di violenza sugli animali. Questa volta ad Agnani, in provincia di Frosinone, al confine con Fiuggi, dove durante una festa di compleanno organizzata in un agriturismo un gruppo di ragazzi hanno torturato e seviziato e gettato da una finestra una capretta di pochi mesi.

Anagni, seviziano e gettano una capretta dalla finestra per festeggiare il compleanno

Il crimine è stato filmata e oggi 29 agosto sono stati postati due video degli abusi sui social. I giovanissimi responsabili sono già stati individuati e anche il proprietario dell’agriturismo ha sporto denuncia. A risultare indagati, al momento, sono due ragazzi, che avrebbero materialmente torturato l’animale ripreso nel filmato che ha fatto il giro di WhatsApp.

Secondo quanto ricostruito, la capretta era di proprietà del titolare dell’agriturismo: era abituata a farsi avvicinare dai clienti e a farsi accarezzare, soprattutto dai bambini. Mai avrebbe potuto immaginare di finire nelle mani di un gruppo di balordi. Nel video si vede un ragazzo che, presa la rincorsa, colpisce violentemente a calci sulla testa la piccola capretta, mentre attorno i suoi amici si divertono, incitano il loro compagno a continuare. Il bovino stramazza e una volta a terra si contorce, soffre, ma il ragazzo lo colpisce di nuovo, ripetutamente. Infine, indifesa, la capretta perde i sensi, smette di respirare.

La denuncia di LEAL

Gian Marco Prampolini, presidente LEAL ha commentato duramente la vicenda, annunciado una denuncia. “I nostri legali stanno per depositare la denuncia per uccisione e maltrattamento di animali e ci costituiremo parte civile nel processo. Per fermare queste efferatezze gli strumenti a nostra disposizione sono la denuncia, l’impegno per ottenere leggi più severe che vengano poi applicate e la sensibilizzazione attraverso l’informazione e campagne sociali”.

