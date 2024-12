“Mugnano sul Ghiaccio” si prepara a vivere la magia del Natale con un evento speciale dedicato alla festa dell’Immacolata. Domenica 8 dicembre, la pista di pattinaggio sul ghiaccio installata nel parcheggio del Centro Commerciale Mugnano sarà attiva la mattina con orario continuato.

Festa dell’Immacolata, “Mugnano sul Ghiaccio” inaugura il calendario degli eventi natalizi

L’evento, organizzato per celebrare una delle ricorrenze più amate, vuole regalare alla comunità e ai visitatori un’esperienza indimenticabile. La pista di ghiaccio sarà il fulcro della festa, offrendo a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di vivere un momento di svago in un’atmosfera unica e festosa. Ma le sorprese non finiscono qui. Il programma della giornata prevede animazione e spettacoli di intrattenimento.

“Vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione per stare insieme, divertirsi e vivere a pieno lo spirito natalizio,” ha dichiarato Ciro Clemente, presidente della Pro Loco Mugnano APS. “L’8 dicembre sarà una giornata speciale per tutti, con tante novità e momenti emozionanti.” Un momento imperdibile, quindi, per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, della tradizione e della convivialità. Non mancate all’appuntamento con Mugnano sul Ghiaccio: un evento pensato per accendere la magia del Natale e celebrare insieme l’Immacolata.