Le zeppole sono il dolce tipico della Festa di San Giuseppe. In occasione del 19 marzo, giorno in cui ricorre anche la festa del papà, è un modo goloso per festeggiare. Vediamo cosa sono le zeppole e quale è la ricetta originale per prepararle in casa, in modo da avere un risultato eccellente.

Le zeppole di San Giuseppe: cosa sono

Le zeppole di San Giuseppe sono caratterizzate da croccante pasta choux, farcita con crema pasticcera e decorata con amarene sciroppate. Buonissime sia fritte che al forno, sono il dolce tipico della tradizione partenopea in occasione della festa del papà.

Ogni regione ha la sua versione, ma anche ogni famiglia ha consigli e trucchi che si tramanda di generazione in generazione. Scopriamo la ricetta originale.

Ingredienti per le zeppole di San Giuseppe

Per la pasta choux:

250 gr di farina

250 gr di acqua

50 gr di burro

4 uova grandi

olio di semi di girasole

Per la crema pasticcera:

400 ml di latte

4 tuorli medi

120 gr di zucchero

40 gr di farina

1 cucchiaino di vanillina

amarene sciroppate

La ricetta delle zeppole

Per preparare le zeppole di San Giuseppe, non servono grandi strumenti, ma bisogna seguire in modo opportuno i passaggi necessari. Prima di tutto è bene preparare la crema pasticcera, che avrà il tempo di raffreddarsi in frigo e rassodarsi.

Far sobbollire il latte in un pentolino con la vaniglia, montare in una ciotola con le fruste elettriche i tuorli con lo zucchero e unire in un secondo momento la farina. Porre il composto in un secondo pentolino e porre a fuoco basso. Versare a filo il latte caldo sul composto e girare con un mestolo o una frusta manuale la crema fino a che si addensa. Porre quindi in frigo in una ciotola, coperta con pellicola per alimenti.

Mentre la crema raffredda, ci si può dedicare alla pasta choux. In un pentolino, unire l’acqua e il burro a pezzi, facendolo sciogliere a fuoco basso. Quando il composto inizia a bollire, aggiungere la farina e girare velocemente con un mestolo. Allontanare dal fuoco e girare con forza per qualche secondo, fino a che l’impasto non si stacca dalle pareti. Versare quindi l’impasto ancora bollente su un piano di lavoro e lavorarlo con una spatola in modo da farlo raffreddare. Una volta intiepidito, aggiungere all’impasto le uova una alla volta, aspettando di far assorbire il primo prima di inserire il successivo e così via.

Montare quindi una sac à poche con un beccuccio a fiore di circa 8mm. Riempirla con l’impasto e dare la forma alle zeppole su una teglia rivestita di carta forno, facendo due giri uno sull’altro, con il secondo volto più verso l’interno della zeppola. In un pentolino, porre quindi l’olio per friggere e farlo scaldare fino a circa 170 gradi. Quando è arrivato alla giusta temperatura immergere una zeppola alla volta e aspettare che prenda colore e si gonfi. Cuocere circa un minuto per lato e scolare. Riempire quindi la sac à poche con bocchetta a fiore e porre al centro della zeppola la crema pasticcera ormai fredda. Guarnire al centro con un’amarena sciroppata e servire, gustando il palato con un dolce dal sapore eccezionale.