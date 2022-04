Una festa di compleanno insolita quella avvenuta in provincia di Napoli. Per omaggiare la persona defunta, una famiglia ha scelto di festeggiare all’interno del cimitero con tanto di palloncini, torta e musica neomelodica di sottofondo. Il tutto poi è stato ripreso da un cellulare e postato sui social.

Provincia di Napoli, festa di compleanno al cimitero

Nel filmato, che è stato girato in provincia di Napoli ed è stato diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si vedono adulti e bambini mettersi in posa davanti alla torta, ai confetti, allo spumante. E non mancano le candeline: il numero è 66, gli anni che avrebbe compiuto la defunta.

Non è chiaro se tutto ciò fosse esattamente autorizzato ma certamente la festa non è passata inosservata: a prendervi parte c’erano almeno una quindicina di persone.

La segnalazione

“Francesco, una festa con tanto di torta e spumante in un cimitero?!?! Ma il rispetto per un luogo di sofferenza e raccoglimento e i rispetto per gli altri dove sono finiti?“, questo il messaggio rivolto al Consigliere da un cittadino.