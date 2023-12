Vincite a Giugliano e nel salernitano grazie all’ultima estrazione del Lotto. In Campania assegnati complessivamente 33mila euro.

Festa a Giugliano, vinti col Lotto 19mila euro: vincita anche nel Salernitano

Come riporta Agipronews, a Giugliano sono stati vinti 19mila euro, a cui si aggiungono i 14.250 euro vinti a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno; entrambe le vincite sono arrivate con tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,14 miliardi in questo 2023. Di seguito i numeri vincenti estratti su tutte le ruote, compresa quella nazionale.