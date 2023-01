Fermato e perquisito viene trovato in possesso di una sigaretta elettronica “molto particolare”, svuotata e caricata di 15 dosi di cocaina e di una somma arrotolata di 140 euro. A finire in manette un 22enne bloccato dalla Polizia a Curti, in provincia di Caserta.

Curti (Caserta), fermato con una sigaretta elettronica “particolare”: arrestato 22enne

Nella serata di giovedì gli uomini del commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno notato un ragazzo sospetto a bordo di una Nissan Micra nel piccolo. Il conducente è stato sorpreso mentre stava cedendo qualcosa a un’acquirente, presumibilmente una dose di sostanza stupefacente. A quel punto è scattato il blitz e gli uomini delle forze dell’ordine sono intervenuti per fermare l’automobilista, che però si è dato alla fuga.

Fermato poco dopo un breve inseguimento, è stato perquisito. Apparentemente il giovane non aveva niente con sé, tranne una sigaretta elettronica. Una volta aperta, i poliziotti hanno scoperto che erano occultate in un vano appositamente creato all’interno del dispositivo 15 dosi di cocaina per un peso di 5,6 grammi e la somma di 140 euro.

Perquisizione domiciliare

Gli agenti a quel punto hanno esteso la perquisizione al domicilio, nella vicina Macerata Campania, in via Matteotti. Qui hanno rinvenuto un involucro di cocaina del peso di 35 grammi, bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi nonché la somma di 950 euro presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il 22enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In attesa del rito direttissimo il Sostituto Procuratore Carmen D’Onofrio ha disposto gli arresti domiciliari.