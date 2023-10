Lo hanno fermato mentre era in sella ad uno scooter rubato 31 anni prima. È la scoperta fatta dai carabinieri a Castellammare.

Fermato a bordo di uno “Zip” rubato 31 anni prima, la scoperta nel napoletano

I militari dell’arma, dopo tutti i controlli, hanno appurato che il numero di telaio era lo stesso di uno scooter rubato nel 1992, mentre la targa era stata sostituita. Si tratta di uno motorino di marco Piaggio “Zip”. L’uomo, un 55enne di Castellammare di Stabia, è stato così denunciato per ricettazione. Indagini in corso per restituire il mezzo al legittimo proprietario.

Castellammare, il bilancio dopo i controlli dei Carabinieri

Durante i controlli nella cittadina stabiese, è emerso che un 18enne fosse in possesso di un coltello a serramanico. Inoltre, una donna di 64 anni è stata sorpresa con oltre quattro chili di sigarette di contrabbando, che le sono state sequestrate. Per questa infrazione, è stata multata con una sanzione di 22.700 euro.

In via Campo di Nola, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 15 grammi di hashish suddivisi in 27 palline all’interno di un’area condominiale. Poco distante, è stato fermato un 23enne con una bustina di marijuana addosso. A seguito di questo ritrovamento, è stata fatta una segnalazione alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.

I controlli sono proseguiti anche a notte fonda nel centro città. In campo numerosi carabinieri della locale compagnia, coadiuvati dai militari del Reggimento Campania e due unità del nucleo cinofili di Sarno.