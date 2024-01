Un uomo di 51 anni, residente ad Afragola e già noto alle autorità, è stato colpito ieri sera da un proiettile alla spalla. Trasportato alla clinica Villa dei Fiori, è stato sottoposto alle cure del caso. Poco dopo sono sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Acerra per raccogliere testimonianze e ricostruire la dinamica del ferimento.

Ferito con una colpo di fucile alla spalla ad Acerra: “Ero in una zona di caccia”

Secondo una prima ricostruzione, l‘uomo si trovava in contrada Frassitelli, una zona di campagna dove si svolge attività di caccia. Ignoti avrebbero aperto il fuoco con un fucile, colpendo il 51enne con alcuni pallini alla spalla.

Fortunatamente, l’uomo non è in pericolo di vita ed è stato dimesso dopo le cure mediche. Attualmente, sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili.