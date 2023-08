Risponde al nome di Anna Scala la donna ritrovata senza vita a Piano Sorrento in un bagagliaio di un’auto. Aveva 56 anni ed era originaria di Vico Equense.

Femminicidio nel napoletano, Anna Uccisa alle spalle e gettata nel bagagliaio

Dalle prime indagini, pare che la vittima aveva denunciato il suo ex per stalking. L’uomo attualmente attualmente è ricercato dai carabinieri della compagnia locale impegnati nell’indagine.

Secondo una prima ricostruzione pare che la donna sia stata presa alle spalle e uccisa a coltellate. Subito dopo è stata messa nel bagagliaio. Il suo assassino è attualmente in fuga ma i militari dell’arma lo hanno già identificato. Alcuni testimoni avrebbero raccontato di un uomo vestito di nero arrivato in sella a uno scooter armato di coltello in via San Massimo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso.

La testimonianza: “Urla strazianti, scena terribile”

“Stavamo giù in garage per controllare i lavori in corso nel palazzo quando abbiamo sentito delle urla strazianti, abbiamo pensato a un litigio, dopodiché le urla sono diventate ancora più strazianti e a quel punto abbiamo deciso di andare a vedere. La scena di fronte alla quale ci siamo trovati era terribile”. E’ quanto racconta – in una testimonianza raccolta dall’agenzia Ansa- una condomina del complesso di palazzine dove è stato trovato il cadavere della donna.

