È di poco fa la notizia di un macabro ritrovamento in penisola sorrentina. Una donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stata ritrovata senza vita all’interno di un bagagliaio di un’auto.

Orrore a Sorrento, donna ritrovata morta nel bagagliaio di un’auto

I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento e della compagnia di Sorrento sono intervenuti in seguito ad una segnalazione. La vittima è stata rinvenuta all’interno di un veicolo parcheggiato in via San Massimo. Il suo corpo presentava diverse ferite da arma da taglio. Ad avvisare il 112 un cittadino che ha verosimilmente visto il corpo nell’auto, sanguinante. Il cofano della macchina, infatti, era aperto e il corpo era visibile.