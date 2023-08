Si chiama Salvatore Ferraiuolo, 54 anni, l’uomo che ha confessato ai carabinieri l’omicidio di Anna Scala a Piano di Sorrento. È l’ex compagno della vittima, con il quale aveva intrattenuto una relazione poi successivamente interrotta.

Femminicidio di Anna Scala a Piano di Sorrento: l’ex compagno ha confessato

Anna Scala, 56 anni, parrucchiera a domicilio residente a Moiano frazione collinare di Vico Equense, stava riponendo alcune borse nel bagagliaio della sua Citroen C3 bianca quando è stata aggredita. Il 54enne che lavora in una pescheria di Sorrento le ha inferto numerosi fendenti prima di lasciarla riversa nell’auto.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato ieri con delle ferite da arma da taglio alla schiena all’interno del bagagliaio della sua stessa vettura. L’uomo è stato fermato ieri per omicidio premeditato dai carabinieri mentre si trovava in una zona impervia della città, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con il quale si sarebbe allontanato dal luogo dell’omicidio.

Ferraiuolo è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Indagini serrate sono state eseguite dai carabinieri della compagnia di Sorrento e dal gruppo di Torre Annunziata, sotto il coordinamento della procura. L’autopsia sul corpo della vittima sarà eseguita probabilmente oggi.

A quanto si è appreso, la donna aveva denunciato il suo ex compagno per stalking. Oltre al cappello, perso dal presunto omicida in fuga su uno scooter di colore scuro, i militari hanno trovato anche la presunta arma del delitto, un coltello, in un’aiuola vicino al luogo in cui era parcheggiata la vettura. La lama era sporca di sangue. A segnalare l’omicidio è stata una telefonata al 112 che indicava la presenza di un cadavere. Poi il fermo dell’uomo e infine la confessione resa dal 54enne.