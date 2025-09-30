Tragedia a Paupisi, piccolo comune a circa venti chilometri da Benevento, dove una donna di 49 anni, Elisabetta Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra dal marito. L’omicidio è avvenuto questa mattina, martedì 30 settembre, nella contrada Frasso, davanti all’abitazione della coppia.

Femminicidio a Paupisi: uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe scaturita al termine di una lite domestica. Pare che i rapporti tra i due fossero tesi e spesso sfociavano in litigi. La coppia avrebbe dovuto festeggiare i 25 anni di matrimonio.

L’uomo, Salvatore Ocone, operaio, ha colpito la 49enne alla testa con una pietra, causando la morte istantanea della vittima. Il responsabile è attualmente in fuga, mentre le forze dell’ordine hanno avviato ricerche serrate nell’area circostante e stanno coordinando le indagini con la Procura di Benevento. Sarebbero irreperibili anche i figli della coppia, di 15 e 16 anni.