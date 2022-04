Federica Brignone è una sciatrice alpina italiana, finora la più vincente in Coppa del Mondo, dove è riuscita a imporsi in ben 20 occasioni. Ha conquistato tre medaglie alle Olimpiadi, una medaglia iridata, una Coppa del Mondo generale e tre di specialità. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Federica Brignone: chi è, età, oggi

Federica Brignone è nata a Milano il 14 luglio 1990, sotto il segno del Cancro. Ha 31 anni ed è figlia dell’ex sciatrice professionista Maria Rosa Quario e di Daniele Brignone, maestro di sci. Nell’ultimo decennio, Federica si è affermata come una delle atlete di punta dello sci italiano.

Federica Brignone: Olimpiadi, Pechino

Specializzata nello slalom gigante, con 19 primi posti nella Coppa del Mondo di sci alpino, è la sciatrice italiana più vincente nella competizione. Nel corso della sua carriera, si è prestata anche ad altre discipline dello sci alpino, tra cui discesa libera, supergigante e combinata.

Nel 2019, è la vincitrice della classifica di combinata alla Coppa del Mondo di sci alpino. Nel 2020, riesce a vincere la Coppa, classificandosi prima in slalom gigante e combinata.

Federica Brignone si è classificata seconda alla gara di Slalom Gigante alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ottenendo il primo argento olimpico della sua carriera. L’italiana è stata staccata di soli 28 centesimi dalla svedese Sara Hector, che ha vinto l’oro, e distanziando la terza classificata, la svizzera Lara Gut-Behrami, di 72 centesimi.

Federica Brignone: fidanzato

In merito alla sua vita privata, Federica è molto riservata: attualmente, non è noto se sia sentimentalmente legata a qualcuno ma, in passato, ha avuto una relazione con il collega sciatore Nicolas Raffort. I due si sono lasciati qualche anno fa

Federica Brignone: Instagram

Su Instagram, Federica ha un forte seguito: il suo account personale è seguito da circa 205mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita personale e professionale.