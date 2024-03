“Fratelli d’Italia ha deciso di prendere le distanze da questa maggioranza, vista l’inerzia con la quale viene amministrato questo comune”. E’ bufera nell’amministrazione di Antonio Pannone ad Afragola. Il partito di Meloni in una nota si è dissociato dalla maggioranza elencando alcune motivazioni: “Da mesi non vengono sostituiti tre assessori dimessi e ancora cattiva manutenzione delle strade, uffici al collasso”. Il primo cittadino dice di accogliere proposte e appelli che arrivano da esponenti politici ma di non accettare minacce e sterili recriminazioni.