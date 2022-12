Un intervento provvidenziale, quello di due agenti della Polizia locale di Casoria che, grazie al loro aiuto, hanno salvato la vita ad un bambino di sette anni.

Favola di Natale a Casoria, in fin di vita in auto: bimbo salvato dalla Municipale

I fatti risalgono a qualche giorno fa, a Casoria. Una pattuglia della Polizia Locale sta compiendo il suo servizio di controllo contro la sosta selvaggia per sbloccare il traffico cittadino che si è creato in via Nazionale delle Puglie, quando l’attenzione degli agenti è attirata da un‘auto che si muove a zig zag.

Alla guida c’è un uomo anziano: suona il clacson all’impazzata, sperando di farsi largo tra le colonne di veicoli in fila. I due operatori si avvicinano alla vettura e notano che sul sedile posteriore c’è una donna con in braccio suo figlio. Il piccolo è in preda a fortissime convulsioni, non riesce a respirare ed il suo volto inizia a farsi cianotico. Il conducente dice agli agenti, in lacrime, di non essere più in grado di guidare e chiede loro di aiutarli a trasportare il nipotino al Santobono di Napoli.

I due uomini della Polizia Municipale capiscono che non c’è più tempo da perdere e decidono quindi far salire madre, bambino e nonno a bordo della volante. Comincia così una corsa a sirene spiegate verso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, struttura sanitaria geograficamente più vicina a Casoria. Nel frattempo gli agenti della volante, coordinandosi con la centrale operativa, riescono ad avvisare il presidio ospedaliero di Corso Italia dell’imminente arrivo di un bambino in crisi respiratoria che necessita immediatamente di ossigeno. Arrivati in ospedale, il piccolo viene stabilizzato e successivamente trasferito dai medici al Santobono per le cure del caso. Una storia a lieto fine che ricorda quella del neonato in arresto cardiaco, a Barra, salvato dai Carabinieri.