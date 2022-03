Ad alimentare il panico, oltre alla pandemia, le immagini che tutti giorni vediamo della guerra in Ucraina, ci sono anche le fake news che corrono sul web e sui social. L’ultima riguarda un messaggio audio che in queste ore è diventato virale in particolare su Whatsapp, sul pericolo che si svuotino i supermercati.

“Fate scorte”, Il messaggio audio fake

“Buongiorno, ragazze. Ve lo dico a voi perché tenete ‘e ccriature piccoline. Allora, stamattina, sia nell’ufficio di mio padre e sia nel supermercato di mio cugino, che è il direttore e il responsabile di un supermercato del Sigma di Pianura, è arrivata una e-mail del comunicato dei cash dove loro si vanno a fornire la roba, diciamo da quelli là di fuori, che dalla settimana prossima non arriverà merce.Per cui vi conviene andarvi a fare la spesa di beni di prima necessità: olio, pasta, farina, passate, pomodori, scatolami, perché dalla settimana prossima sia perché ci sarà un blocco dei tir, sia perché non c’è benzina e sia per questioni della guerra, non arriverà merce.”

Nessuno sciopero programmato

Il messaggio sarebbe stato registrato da una donna con accento napoletano. Secondo quanto sostiene, presto i supermercati saranno vuoti a causa di uno sciopero dei tir per l’aumento del prezzo della benzina e la guerra tra la Russia e l’Ucraina.

È tutto falso. Al momento non esiste il pericolo che i supermercati si svuotino o che ci siano problemi a reperire alimenti.