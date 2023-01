Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo aver ingerito un tappino dell’aerosol. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 gennaio, a Fasano in provincia di Brindisi dove il piccolo risiedeva con i genitori.

Fasano. Bimbo ingoia tappino dell’aerosol: muore soffocato davanti alla famiglia

Secondo una primissima ricostruzione, il piccolo avrebbe afferrato il piccolo oggetto, in un momento di distrazione da parte dei familiari, mentre gli cambiavano il pannolino sul fasciatoio. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte di chi era col piccolo. Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 ma nulla hanno potuto fare i sanitari per strapparlo alla morte. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica del tragico incidente, sono intervenuti anche i Carabinieri.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità fasanese. Sulla salma del bimbo, il magistrato di turno potrebbe disporre l’autopsia che determinerà l’esatta dinamica di quanto accaduto. Gli equipaggi di altre ambulanze hanno assistito i familiari del bimbo che sono stati colti da malore.