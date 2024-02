Ancora emergenza microcriminalità nell’area nord di Napoli. Teatro di raid e rapine non solo l’Asse Mediano ma anche la via Appia, strada di collegamento tra l’agro aversano e la provincia di Napoli. Il 14 febbraio scorso – come ci ha raccontato un nostro lettore – in quattro, armati e in sella a uno scooter, hanno seminato il panico tra gli automobilisti.

Far west tra Giugliano e Sant’Antimo, in quattro tentano la rapina sull’Appia: lui riesce a liberarsi

“Ero bloccato nel traffico nei pressi del Mc Donald’s – spiega il lettore, originario di Giugliano – . Li ho visti arrivare dallo specchietto retrovisore. In 4 su 2 scooter e armati di pistola. Uno ha tentato di spaccare il vetro lato passeggero e un altro mi ha puntato la pistola contro il parabrezza”.

Una scena che si è consumata verso le 19 e 30, orario di massimo afflusso di veicoli sull’Appia, sotto gli occhi attoniti di decine di automobilisti: “Fortunatamente non hanno preso nulla perché ho cercato di investirli, prima in retromarcia, e poi per divincolarmi – prosegue il malcapitato – ma è possibile che dopo svariate denunce di questi episodi non ci sia più controllo da parte delle forze dell’ordine? Aspettiamo gesti estremi da parte della popolazione per bene?”.

Il precedente

Secondo il racconto della vittima, i quattro rapinatori avrebbero tentato di rapinare, prima di lui, anche altri automobilisti imbottigliati nel traffico che da Aversa proseguivano in direzione Melito. Episodio simile si è registrato pochi giorni fa anche ad Arzano, sull’Asse Mediano, con lo stesso modus operandi: i balordi approfittano delle auto incolonnate per colpire il malcapitato di turno seduto nella sua vettura. Un’escalation che non conosce tregua e che, a ondate alterne, riguarda tutta l’area nord di Napoli.